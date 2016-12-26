Средний Урал–2016: коррупция, громкие дела, скандал вокруг Ельцин-центра

Екатеринбург, , 18:00 — REGNUM Уходящий 2016 год запомнится на Среднем Урале громкими коррупционными скандалами в высших эшелонах региональной власти, уголовными делами, фигурантами которых становились известные в далеко за пределами Свердловской области люди, а также ситуацией, которая возникла вокруг «Ельцин-центра» в Екатеринбурге после того, как режиссёр Никита Михалков выступил с критикой в адрес экспозиции президентского музея. Но и не только этим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коррупционные дела

Год начался с задержания заместителя главы администрации Белоярского и начальника отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства посёлка по подозрению в получении крупной взятки и превышении должностных полномочий. Дело могло бы оказаться рядовым, если бы не было связано с другим инцидентом произошедшем ещё в 2015 году. Речь идёт о срыве отопительного сезона в посёлке Белоярском. Тогда несколько многоквартирных домов остались без надлежащего отопления практически на весь зимний сезон конца 2015 начала 2016 года. Люди обращались в надзорные органы, ситуация была взята на контроль правительством Свердловской области, но решить её в кротчайшие сроки так и не удалось. Причина срыва оказалась в некачественном переоборудовании тепловых сетей, на модернизацию которых были выделены целевые бюджетные средства.

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Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что коммерческое предприятие проводившее переоборудование теплосетей в посёлке выиграло тендер при помощи чиновников администрации Белоярского. За содействие коммерсанты заплатили 10% от суммы сделки.

В итоге начальник отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства Белоярского был осуждён в апреле за халатность и превышение должностных полномочий, его дело рассматривалось в особом порядке, а дело уже бывшего замглавы администрации посёлка было передано в суд в конце сентября 2016 года.

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В конце апреля разразился самый громкий на Среднем Урале за последнее время коррупционный скандал. Стало известно об обысках, которые провели силовики в региональном Министерстве управления государственным имуществом (МУГИСО), а также по месту жительства высокопоставленных чиновников правительства Свердловской области. Вскоре появилась официальная информация о том, что по подозрению во взяточничестве и растрате задержаны чиновники МУГИСО. В СИЗО были отправлены глава регионального Мингосимущества Алексей Пьянков и его заместитель Артём Богачёв. Другой заместитель главы МУГИСО Константин Никаноров был отправлен под домашний арест. Обвинения в растрате были предъявлены главе распорядительной дирекции Мингосимущества Карине Горностаевой, которая была на время следствия отстранена от должности и дала подписку о невыезде.

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Уголовное дело было возбуждено по подозрению в даче взятки в размере 31,5 млн рублей, и растрате в 55 млн рублей. И надо отметить, что скандалы вокруг регионального Мингосимущества на этом не закончились. Буквально на днях 23 декабря стало известно о задержании по подозрению во взяточничестве директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Надо отметить, что департамент был сформирован в начале 2016 года, после того, как сфера регулирования рынка наружной рекламы перешло в ведение областных властей.

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«Ельцин-центр»

Другой крупный скандал связан с деятельностью открытого в конце ноября 2015 года в Екатеринбурге президентского музея «Ельцин-центр». Свои истоки он берёт в начале года.

Напомним, что авторская передача известного российского режиссёра, главы Фонда культуры Никиты Михалкова «Бесогон», вышедшая в конце марта 2016 года была посвящена десятиминутному анимационному ролику центральной экспозиции «Ельцин-центра» в котором представлена история России. И пусть тогда руководство президентского музея практически не отреагировало на телепередачу режиссёра, заявив, что «каждый имеет право на мнение», сам Никита Михалков как выяснилось, не собирался ограничиваться выпуском авторской передачи.

И вот 9 декабря глава Фонда культуры, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации обрушился с критикой в адрес экспозиции «Ельцин-центра». Он в очередной раз раскритиковал представленный в президентском музее анимационный ролик об истории России, назвав его необъективным, и сравнил его с инъекцией «разрушения национального самосознания детей», которые ежедневно посещают центр в Екатеринбурге. Он предложил срочно скорректировать программу «Ельцин-центра», чтобы показать другую точку зрения на историю России.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день», — подчеркнул Михалков.

Надо отметить, что превысившее рамки регламента обращение Никиты Михалкова было встречено аплодисментами, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заверила главу Фонда культуры, что он был услышан.

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После этого выступления на Никиту Михалкова обрушился шквал обвинений. Упрекали его в том, что он осуждает экспозицию музея, так и не побывав в нём за год ни разу, а вдова первого президента России Наина Ельцина и вовсе обвинила его во лжи. В итоге губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил режиссёра в Екатеринбург, пообещав лично провести экскурсию по «Ельцин-центру».

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В свою очередь Никита Михалков всё-таки посетил столицу Среднего Урала и самостоятельно отправился в президентский музей, чтобы раз и навсегда снять все разговоры о том, что он критикует экспозицию, которую не видел. Более того, после посещения «Ельцин-центра» он не только не поменял своего мнения, но и сообщил, что об этой организации стоит выражаться ещё жёстче, чем он говорил ранее.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, экспозиция и проводимые в президентском музее мероприятия получали немало нареканий от общественников, которые не только указывали на необъективность представленных в музее материалов, но и подвергали критике высказывания спикеров на лекционных площадках центра.

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Как бы то ни было, директор «Ельцин-центра» Дина Сорокина сообщила, что центральную сюжетную линию экспозиции на данный момент изменить невозможно, но пообещала провести с общественниками обсуждение экспозиции на площадке президентского музея.

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Дело барда Новикова

Другое громкое событие в Свердловской области связано с именем директора Театра эстрады в Екатеринбурге, бизнесмена и известного в России барда Александра Новикова. В конце года стало известно, что по возбуждённому ещё в ноябре прошлого года уголовному делу об обманутых пайщиках коттеджного кооператива «Бухта Квинс» появились фигуранты, которым предъявлены обвинения.

Так был задержан по подозрению в мошенничестве, и 23 декабря отправлен под арест на два месяца бизнес-партнёр Александра Новикова и бывший министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Вскоре после задержания Шилиманова на допрос был вызван и сам бард. В результате следственных действий, в которые входила очная ставка, Александру Новикову были предъявлено обвинение в мошенничестве и 23 декабря суд определил ему меру пресечения — домашний арест.

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Напомним, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Было установлено, что 65 пайщиков кооператива внесли в 2008 году на строительство коттеджного посёлка порядка 150 миллионов рублей. В 2012 работы должны были закончиться, но в 2011 произошла заморозка строительства. В итоге пайщики остались без денег и без недвижимости. Они заподозрили уральского барда и его компаньонов в мошенничестве. Сам Александр Новиков неоднократно отрицал свою причастность к хищению средств и заявлял, что является также понёсшим ущерб рядовым членом кооператива.

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Стоит отметить, что ранее по этому делу директор екатеринбургского Театра эстрады проходил как свидетель. Так же как и по делу о мошенничестве с земельными участками в Сысертском районе, по которому бывший исполнительный директор его фирмы Лариса Ассонова обвиняется в незаконном присвоении земли. Она же пыталась привлечь, но безуспешно, Александра Новикова к ответственности за клевету.

Как бы то ни было 2016 год для барда заканчивается неудачно и Александр Новиков уже второй раз попадает под уголовное преследование. Первый эпизод произошёл ещё во времена СССР и закончился реальным сроком лишения свободы.

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