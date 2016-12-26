В США неизвестный напал на рэпера Троя Эйва Происшествия 31-летний Эйв (настоящее имя — Роланд Коллинз), находившийся за рулем автомобиля, был ранен, однако он смог самостоятельно добраться до больницы Брукдейл

Нью-Йорк, США, , 07:48 — REGNUM В США на известного рэпера Троя Эйва совершено покушение, он находится в стабильном состоянии, сообщает газета New York Post. Инцидент произошел в нью-йоркском районе Бруклин. По данными издания, автомобиль артиста Maserati расстрелял неизвестный. Две пули попали в боковое стекло, нападавший скрылся. 31-летний Эйв (настоящее имя — Роланд Коллинз), находившийся за рулем автомобиля, был ранен, однако он смог самостоятельно добраться до больницы Брукдейл. Потерпевший находится в стабильном состоянии. Полиция ведет поиски нападавшего.

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