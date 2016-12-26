Глава Минтранса РФ назвал причину большого разброса обломков Ту-154

Москва, , 07:32 — REGNUM Значительный разброс обломков Ту-154, потерпевшего крушение в Краснодарском крае, объясняется сильным течением в месте падения воздушного судна. Об этом рассказал журналистам министр транспорта России Максим Соколов, назначенный руководителем госкомиссии по расследованию крушения самолета.

По его словам, называть причины авиакатастрофы пока преждевременно. В настоящее время идет сбор материалов, который будет продолжен в круглосуточном режиме. Так, эксперты примут во внимание данные аэропорта, наземного общего локатора и локатора в аэропорту Сочи. На место для исследования дна прибывает специальный аппарат — гидроакустический локатор, пояснил Соколов.

Напомним, в Черном море продолжается операция по поиску и извлечению из воды обломков самолета и тел находившихся в нем людей. Фрагменты корпуса самолета найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине около 70 метров, тело одного из погибших найдено в 6 км от берега. При этом отмечается, что версия теракта не рассматривается в качестве основной.

По последним данным, обнаружены тела 11 человек. Всего на борту Ту-154 находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. Большая часть пассажиров являлась артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова, среди них был и дирижер Валерий Халилов.

Кроме того, в самолете летела глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, а также девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря около 5:30 по московскому времени Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров. За несколько минут до этого самолет вылетел из аэропорта Сочи, где совершал дозаправку. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура на всей территории страны.