МЧС: Пожар в здании астраханского кинотеатра потушен полностью

Над ликвидацией пожара в течение пяти часов трудились 135 человек

Астрахань, , 07:14 — REGNUM Пожарным астраханского отделения МЧС удалось полностью ликвидировать пожар на площади 1200 квадратных метров в здании кинотеатра «Октябрь». О ходе работ в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального отделения МЧС.

По данным источника, пожару, охватившему площадь 1200 квадратных метров, была присвоена высшая категория сложности — «3». В течение пяти часов на месте происшествия работали пожарные бригады общей численностью 135 человек, к ликвидации пожара было привлечено более сорока единиц техники.

Сообщение о возгорании в здании кинотеатра поступило на горячую линию астраханского ГУ МЧС в 01:47 местного времени (00:47 мск). Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару «вторую» категорию сложности, которая затем была повышена до «третьей». Ликвидировать открытое горение удалось лишь к 06:05, а в 07:17 местного времени пожар был полностью ликвидирован.

Общая площадь самого здания более 6000 квадратных метров, более трети кинотеатра повреждено огнем. Пока неясно, что послужило причиной возгорания. На месте происшествия работают эксперты.

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