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В результате разборок наркоторговцев в Мексике погибли 13 человек

Происшествия
Инцидент произошел сразу в двух штатах страны на Рождество

Мехико, 26 Декабря 2016, 05:52 — REGNUM  Как минимум 13 человек стали жертвами конфликта наркоторговцев в Мексике. Инцидент произошел в двух штатах страны — в Мичоакан и Герреро. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Шесть обезглавленных тел мужчин обнаружили сотрудники правоохранительных органов в городе Халиско (штата Мичоакан). Рядом с телами была обнаружена записка с угрозами, подписанная мексиканским недавно созданным картелем «Новая семья из Мичоакана». Поэтому убитые, вероятно, были членами картеля «Халиско — Новое поколение», пишет издание.

Отмечается, что штат, где произошло такое зверство, является одним из основных регионов при перевозке наркотиков из Южной Америки в США.

Еще семь человек погибли в результате нападения неизвестных в штате Герреро. Злоумышленники ворвались в дом и жестоко расправились с семьей. После чего преступникам удалось скрыться. Этот штат является самым высоким по уровню преступности в Мексике.

Напомним, что в канун Рождества вечером в субботу, 24 декабря, В Афинах в районе Патисия вооруженный преступник, одетый в костюм Святого Василия, который играет роль местного Деда Мороза, ограбил кондитерскую. Ошарашенные сотрудники магазина отдали злоумышленнику всю выручку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Греции преступник в костюме Деда Мороза ограбил кондитерскую

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