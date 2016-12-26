Число жертв «Боярышника» увеличилось до 76 человек

Иркутск, , 05:35 — REGNUM За минувшие выходные в Иркутске из-за отравления концентратом «Боярышник», в составе которого был метиловый спирт, скончался еще один человек. Так, количество жертв произошедшего увеличилось до 76 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

Из сообщения Минздрава региона следует, что с период с 18 по 26 декабря в Иркутске скончались 76 человек в результате отравления концентратом «Боярышника». В настоящее время на лечении находятся еще 18 человек.

20 человек выписаны. Девять отказались проходить лечение. За субботу и воскресенье были доставлены еще два отравившихся. Общее число пострадавших составляет 123 человека.

Ранее ИА REGNUM писало, что с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащими жидкостями в Приангарье пострадал 121 человек. В Иркутском областном бюро судебно-медицинской экспертизы из поступивших 74 тел погибших исследовали 70, из которых 39 поступили из лечебно-профилактических учреждений, 31 — от ритуальных служб города. В министерстве здравоохранения отметили, что по крайней мере в 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт.

Уголовное расследование по делу о произошедшем продолжается. Под домашний арест уже были отправлены пять фигурантов дела о «Боярышнике».

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, назвал произошедшее трагедией и «страшным безобразием», так как контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии.

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