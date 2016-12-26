Астраханские пожарные не могут потушить возгорание в кинотеатре «Октябрь»

Астрахань, , 04:16 — REGNUM Мощный пожар в здании астраханского кинотеатра распространился на площади в 1200 квадратных метров, его ранг повышен до третьей категории, сообщает в понедельник, 26 декабря, пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

По данным источника, сообщение о возгорании в здании кинотеатра «Октябрь» поступило в 01:47. Прибывшие на место происшествия огнеборцы присвоили пожару повешенную категорию «2», которая спустя час была повышено до «3».

По последним данным, площадь возгорания составляет около 1200 квадратных метров. В здании обрушились стеклянные перекрытия зимнего сада. Предположительно, людей в здании нет.

Пытаются ликвидировать пожар более 70 человек и 23 единицы техники.

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