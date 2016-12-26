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Спецборт МО доставит к месту крушения Ту-154 два подводных аппарата

Происшествия
…предоставленных Русским географическим обществом

Москва, 26 Декабря 2016, 03:18 — REGNUM  К масштабной поисковой операции, развернутой в акватории Черного моря на месте крушения самолета Ту-154, будут привлечены обитаемые подводные аппараты Русского географического общества. Аппараты погружены на спецборт министерства обороны и вскоре будут доставлены в аэропорт «Адлер», сообщает пресс-служба РГО в понедельник, 26 декабря.

Сообщается, что подводные аппараты C-Quester и C-Explorer позволяют вести непрерывную работу на больших глубинах продолжительностью до восьми часов. Первый аппарат способен работать на глубине до 100 м, а C-Explorer способен выдержать погружение на 300 метров. Оба аппарата предназначены для выполнения как научных исследований, так и поисково-спасательных операций.

В настоящее время на месте крушения лайнера уже работают опытные водолазы Центра подводных исследований (ЦПИ) РГО, кроме того, к поискам выразили желание присоединиться и гражданские специалисты.

«К поисковым работам готовы присоединиться многие водолазы из партнерских организаций. В течение всего дня поступают звонки с предложениями помощи от гражданских специалистов. Все готовы приложить максимум усилий», — заявил исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин.

Напомним, ранее было принято решение об увеличении группировки водолазов, работающих на месте крушения российского самолета. Поиск тел погибших идет и в ночное время суток, для чего на некоторых из десяти привлеченных к операции судов установлены мощные прожекторы и световые башни, освещающие окружающую акваторию в радиусе до 80 метров.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на борту разбившегося самолета Ту-154 находились 92 человек, в том числе восемь членов экипажа, военнослужащие, члены ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и члены общественных организаций.

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