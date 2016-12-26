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На Кубани 12-летний мальчик застрелил свою 6-летнюю сестру

Происшествия
По неосторожности

Лабинск, Краснодарский край, 26 Декабря 2016, 01:58 — REGNUM  В воскресенье, 25 декабря, в окрестностях кубанского городка Лабинска 12-летний мальчик по неосторожности застрелил свою шестилетнюю сестру. Инцидент произошел, когда они вместе с 33-летним отцом возвращались с охоты. Об этом сообщила старший помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Оксана Коврижная.

Трагедия произошла утром около 8:00 по московскому времени на 24 километре перегона Курганинск-Лабинск. Мальчик нес охотничье ружье. В результате при неосторожном обращении с оружием произошел непроизвольный выстрел.

В итоге пуля попала девочки в грудную клетку. Ребенка доставили в Центральную региональную больницу города Лабинска, но спасти ее не удалось. Девочка скончалась в больнице.

Сейчас следственно-оперативная группа проводит осмотр места трагедии и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку по факту причинения смерти по неосторожности, после этого уже будет принято процессуальное решение.

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