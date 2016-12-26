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В МЧС заявили об увеличении поисковой группы в районе крушения Ту-154

Происшествия
Поисковая операция не прекращается в ночное время

Сочи, Краснодарский край, 26 Декабря 2016, 00:55 — REGNUM  В акватории Черного моря продолжается поисковая операция: для обеспечения ночных работ в районе поисков установлены мощные осветительные приборы. Решением МЧС России увеличена группа водолазов с аппаратами «Фалькон», работающих на месте трагедии, сообщает в воскресенье, 25 декабря, RT со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.

Сообщается, что в настоящий момент на месте трагедии работают десять судов МЧС. Часть кораблей оснащена гидроакустическими приборами. Для увеличения результативности операции принято решение об увеличении группы водолазов, с глубоководными аппаратами «Фалькон».

Для обеспечения видимости в ночное время зона поисков освещается мощными прожекторами и световыми башнями, благодаря которым освещается зоны радиусом до 80 метров.

К поискам обломков рухнувшего российского самолета и тел погибших привлечены более трех тысяч человек и более 200 единиц техники. Только с воздуха поисковую операцию осуществляют семь самолетов, 12 вертолетов и два десятка беспилотных летательных аппаратов. На данный момент авиацией обследовано более 240 квадратных метров акватории.

Как ранее сообщало ИА Регнум, фрагменты российского самолета Ту-154, пропавшего с экранов радаров рано утром 25 декабря, были обнаружены в Черном море в 1,5 км от сочинского побережья. На борту потерпевшего крушения лайнера находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа, артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты.

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