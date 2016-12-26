Поисковая операция в районе падения Ту-154 будет вестись круглосуточно

Поиск ведется на море и с воздуха

Краснодар, , 22:09 — REGNUM Поисковая операция в районе крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае будет вестись в круглосуточном режиме, без остановки на темное время суток. Об этом заявил на брифинге 25 декабря официальный представитель Минобороны.

Как сообщается, на кораблях в районе поиска и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Подразделениями Южного военного округа проводится осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета.

Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В В районе поиска работают 109 водолазов, корабли, авиационная техника. Кроме того, к вылету готово 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря в районе Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны РФ. На борту самолета, направлявшегося в Сирию, находились 92 человек — члены экипажа, более 60 участников ансамбля имени Александрова, журналисты трех телеканалов, а также доктор Лиза — Елизавета Глинка. Информации о выживших нет.

По последним данным, найдены тела 11 погибших.

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