В Чили произошло мощное землетрясение
Землетрясение произошло на острове Чилоэ в 40 км к юго-западу от города Кельон
Сантьяго, 25 Декабря 2016, 20:59 — REGNUM В воскресенье, 25 декабря, на юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6. Об этом, как передает ВВС, сообщили в Геологической службе США.
«Землетрясение произошло в 14:22 по Гринвичу на острове Чилоэ в 40 км к юго-западу от города Кельон», — говорится в сообщении.
Экстренные службы Чили объявили об угрозе цунами в районах, находящихся в радиусе 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.
«Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил об опасности разрушительных волн, достигающих 3-х метров в высоту», — говорится в сообщении.
Однако, позже предупреждение о цунами было отменено.
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