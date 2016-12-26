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Ход расследования крушения Ту-154 в Сочи глава СКР взял на личный контроль

Происшествия
Гибель Елизаветы Глинги Александр Бастрыкин назвал невосполнимой утратой
Александр Бастрыкин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Александр Бастрыкин

Краснодар, 25 Декабря 2016, 20:21 — REGNUM  В Сочи прошло оперативное совещание, на котором глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по расследованию крушения самолета Минобороны РФ Ту-154 в Сочи. Также глава ведомства дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 25 декабря, в совещании приняли участие следователи и криминалисты Следственного комитета, представители Министерства обороны РФ, правительственной комиссии, администрации Краснодарского края.

Собравшиеся наметили план работы группы на ближайшие несколько суток. Как прозвучало на совещании, сведений о выживших нет.

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Названы возможные причины крушения Ту-154

Александр Бастрыкин выразил слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей. Невосполнимой утратой для России он назвал и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения.

Добавим, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров после взлета из Адлера сегодня утром, 25 декабря, в 5:25 мск. Обломки были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи. На борту находились 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство из них — артисты и руководители Ансамбля песни и пляски имени Александрова, съемочные группы трех федеральных телеканалов. Долгое время не было подтверждения информации о нахождении на борту врача Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Однако позже она оказалась в опубликованных Минобороны РФ списках пассажиров Ту-154.

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