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Трое воронежцев летели на Ту-154, потерпевшем крушение над Черным морем

Происшествия
В числе погибших – выпускница Воронежского хореографического училища, музыкант и бортинженер
Траурная свеча
ru.torange.biz
Траурная свеча

Воронеж, 25 Декабря 2016, 20:16 — REGNUM  Трое воронежцев находились на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи утром 25 декабря.

В числе погибших — балерина, выпускница Воронежского хореографического училища Лилия Пырьева, выпускник Воронежского училища культуры, уроженец Волгограда Евгений Булочников, а также уроженец Воронежа бортинженер Виктор Сушков.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирию. Около 05:40, после взлета с аэродрома Адлера, где самолет проходил дозаправку, лайнер пропал с радаров. По предварительным данным, самолет потерпел крушение над Черным морем, недалеко от берегов Анапы.

На борту самолета, по уточненным данным, находились 92 человека — члены экипажа, журналисты, более 60 человек — артисты ансамбля имени Александрова, летевшие в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих с Новым годом, а также Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

В настоящее время в поисках погибших в авиакатастрофе над Черным морем, которую потерпел самолет Минобороны Ту-154, задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, телеуправляемые глубоководные аппараты.

26 декабря в России объявлен днем траура.

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