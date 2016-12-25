Сведений о выживших в катастрофе с Ту-154 нет – Минтранс
Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 19:14 — REGNUM Сведений о выживших в результате катастрофы самолета Ту-154 в Черном море нет, заявил глава Минтранса Максим Соколов.
«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», — сказал министр на заседании правительственной комиссии.
Второе заседание правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 пройдет в 8 ура по московскому времени в понедельник, сообщил глава Минтранса. Он уточнил, что заседание состоится в здании аэропорта Адлер.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на борту которого находились 92 человека.
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