Сведений о выживших в катастрофе с Ту-154 нет – Минтранс

На борту потерпевшего крушение самолета было 92 человека

Сочи, Краснодарский край, , 19:14 — REGNUM Сведений о выживших в результате катастрофы самолета Ту-154 в Черном море нет, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

«На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет», — сказал министр на заседании правительственной комиссии.

Второе заседание правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Ту-154 пройдет в 8 ура по московскому времени в понедельник, сообщил глава Минтранса. Он уточнил, что заседание состоится в здании аэропорта Адлер.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура на всей территории страны в связи с крушением самолета Ту-154 в Краснодарском крае, на борту которого находились 92 человека.