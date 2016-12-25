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1,3 тыс. военнослужащих перебросят в район крушения Ту-154 в Сочи

Происшествия
Дополнительные силы и средства для проведения поисково-спасательной операции продолжают пребывать на Кубань
Выгрузка из самолёта Ил-76
Иллюстрация: U.S. Air Force
Выгрузка из самолёта Ил-76

Краснодар, 25 Декабря 2016, 18:59 — REGNUM  В настоящее время в поисках погибших в авиакатастрофе над Черным морем, которую потерпел самолет Минобороны Ту-154, задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, телеуправляемые глубоководные аппараты. С воздуха поиски, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты. Об этом на брифинге журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

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В Москве проходят акции памяти о погибших в авиакатастрофе над Черным морем

Также в район крушения воздушного судна продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения. К переброске готовятся 1,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа. Ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров.

«На аэродромах «Адлер» в постоянной готовности находятся 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации», — добавил представитель оборонного ведомства.

В здании Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова для оказания помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. Родственникам предоставляется вся необходимая информация о ходе проведения поисково-спасательной операции.

В аэропортах «Адлер» и «Чкаловский» в готовности оказать помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение Ту-154 находятся бригады военных медиков и психологов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ту-154 пропал с экранов радаров сегодня, 25 декабря, спустя непродолжительное время после вылета из международного аэропорта «Адлер» в Сочи при выполнении планового перелета. На борту находились 92 человека. Большинство пассажиров — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии, а также съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканала «Звезда» и НТВ. О выживших пока не сообщается.26 декабря в России указом президента РФ объявлен днём траура.

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