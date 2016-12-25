На Ямале в результате пожара погибли трое детей
«Начата доследственная проверка по факту обнаружения тел 3-х детей»
Салехард, 25 Декабря 2016, 18:36 — REGNUM По факту гибели троих детей в результате пожара в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по ЯНАО.
«Начата доследственная проверка по факту обнаружения тел 3-х детей 2001, 2012 и 2014 годов рождения при тушении пожара в жилом доме в селе Антипаюта», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.
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