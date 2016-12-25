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В Сочи начинают прибывать родственники погибших при крушении Ту-154

Происшествия
Их разместят в санаториях Минобороны
Траурные свечи
Иллюстрация: Pixabay.com
Траурные свечи

Краснодар, 25 Декабря 2016, 17:05 — REGNUM  Принять родственников погибших пассажиров и членов экипажа самолета Минобороны РР Ту-154, который разбился сегодня утром в Сочи, готовы санатории военного ведомства имени Ворошилова и «Аврора». Здесь для них уже подготовлены номера, дежурят бригады экстренной медицинской помощи и психологи, сообщает «Российская газета».

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По некоторым данным, родные и близкие погибших уже начали прибывать в Сочи. Они прилете рейсом из Москвы. В зоне прилета их встретили психологи. Затем их отвезли на автобусах в санатории.

Также в Сочи прибыл и министр транспорта РФ Максим Соколов. Он проведет в городе заседания комиссии по устранению последствий крушения Ту-154.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтранса РФ Максим Соколов возглавил комиссию, созданную по указанию президента России Владимира Путина, с целью устранения последствий крушения и для оказания помощи семьям погибших.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с радаров в 5:25 утром 25 декабря практически сразу после взлета из аэропорта Адлера. Фрагменты воздушного судна были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы три тысячи человек. На борту самолета находились 92 человека. Шансов выжить ни у кого не было.

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