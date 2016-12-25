Под Новосибирском столкнулись около 20 автомобилей

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы

Новосибирск, , 16:32 — REGNUM Около 20 автомобилей столкнулись из-за сложных погодных условий на Северном объезде Новосибирска. Об этом, как передает RT, сообщили в региональном главке МВД.

«Произошло массовое столкновение автомобилей на 51-м километре Северного объезда, — говорится в сообщении. — Количество участников ДТП уточняется».

По предварительным данным в результате крупной аварии пострадали 2 человека.

В настоящее время на месте ДТП работают специальные службы.