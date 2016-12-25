На месте крушения Ту-154 в Сочи найдены десять тел

Краснодар, , 15:21 — REGNUM В зоне проведения спасательно-поисковой операции в Черном море уже обнаружены тела десяти погибших в авиакатастрофе самолета Минобороны Ту-154. Как сообщает Минобороны, их тела уже подняты на борт.

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Спасатели находят в Черном море тела жертв авиакатастрофы Ту-154

Названы возможные причины крушения Ту-154

«По уточненным данным, в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших», — передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находилось 92 человека, пропал с радаров некоторое время спустя после вылета из аэропорта Адлер, куда он залетал для подзаправки. Фрагменты воздушного судна были обнаружены в акватории Черного моря около берегов Сочи. Сейчас здесь работают суда Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам, авиация чрезвычайного ведомства, а также силы и средства функциональных и территориальных подсистем РСЧС. В готовности находятся водолазы ЮРПСО МЧС России. Для проведения подводных работ в район крушения планируется доставить глубоководный аппарат «Фалькон». Также в район бедствия вылетел самолёт Ил-76 чрезвычайного ведомства, он доставит в район поисковой операции специалистов МЧС России, имеющие опыт глубоководных работ на больших глубинах.

26 декабря в России объявлен общенациональным днем траура. Уже известно, что среди находившихся на борту самолета — 64 музыканта Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов трех федеральных телеканалов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Также на борту была Елизавета Глинка, более известная как «доктор Лиза».

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