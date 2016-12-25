Спикер Госдумы выразил соболезнования погибшим в трагедии с Ту-154
Москва, 25 Декабря 2016, 15:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Приношу свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этой ужасной трагедии. Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами», — отметил он.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, связь самолетом Минобороны РФ была потеряна сегодня, 25 декабря, практически сразу после взлета воздушного судна из аэропорта «Адлер». Отметка самолета с радаров исчезла в 5:25 мск. По уточненным данным, на борту находилось 92 человека. Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и представители российских СМИ.
В Совфеде опровергли версию теракта, также известно, что самолет трижды проходил капитальный ремонт.
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