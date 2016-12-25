Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
20:05:19 МСК

На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Израиля прогремел взрыв

Происшествия
Пожарные борются с огнем
На месте взрыва
Цитата из к/ф «Тревожное воскресенье». Реж. Рудольф Фрунтов. 1983. СССР
На месте взрыва

Тель-Авив, 25 Декабря 2016, 14:50 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел на одном из самых больших нефтеперерабатывающих заводов Израиля. Об этом сегодня, 25 декабря, пишет Jerusalem Post.

Сообщается, что сперва произошло возгорание резервуара объёмом 12 кубических метров, в котором находилось топливо. Резервуар был заполнен только на 10%. Затем резервуар взорвался.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные и спасатели. К счастью в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас пожарные работают, чтобы не допустить распространение огня на близлежащие объекты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
La Vanguardia: «В распаде СССР виноваты Ельцин и народ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Погибшая в авиакатастрофе Ту-154 Доктор Лиза везла в Сирию лекарства
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
Снежные бури и ледяные дожди атаковали западные американские штаты
ВашингтонСША Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Мединский назвал Маннергейма «героем» и пожаловался на «маргиналов»
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное