На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Израиля прогремел взрыв

Тель-Авив, , 14:50 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на одном из самых больших нефтеперерабатывающих заводов Израиля. Об этом сегодня, 25 декабря, пишет Jerusalem Post.

Сообщается, что сперва произошло возгорание резервуара объёмом 12 кубических метров, в котором находилось топливо. Резервуар был заполнен только на 10%. Затем резервуар взорвался.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные и спасатели. К счастью в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас пожарные работают, чтобы не допустить распространение огня на близлежащие объекты.