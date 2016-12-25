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Глава ДНР Захарченко выразил соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Происшествия
«Особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза...»
Александр Захарченко
Иллюстрация: Av-zakharchenko.su
Александр Захарченко

Донецк, 25 Декабря 2016, 14:37 — REGNUM  Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба главы ДНР.

Захарченко заявил, что ДНР вместе со всем русским народом потрясена фактом крушения самолета Ту-154 над Черным морем.

«От себя лично и от всех жителей Донецкой Народной Республики выражаю соболезнования родным и близким погибших, руководству и коллегам телеканалов «Первый канал», НТВ, «Звезда», чьи съёмочные группы были на борту, коллективу ансамбля имени А. В. Александрова, министерству обороны России», — сказал Захарченко.

Напомним, самолет Ту-154 министерства обороны России совершал рейс из Москвы в сирийский города Латакия. На борту самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, три съёмочные группы, экипаж из восьми человек и несколько сопровождающих, всего — 93 человека.

Также на борту находилась известный российский филантроп, глава фонда «Справедливая помощь», член Совета по правам человека при президенте России Елизавета Глинка, более известная, как доктор Лиза.

Захарченко особо отметил, что ему тяжело было узнать, что доктор Лиза находилась на борту разбившегося самолета.

«Особенно тяжело было узнать, что на борту находилась Доктор Лиза. Народ Донбасса никогда не забудет того, что она сделала для наших детей, а значит — для всей Республики», — сказал глава ДНР.

Также Захарченко выразил чувство солидарности и поддержки президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу.

«Это ещё одно испытание для нашего народа, далеко не первое. Но перед лицом испытаний русский народ сплачивается, в нас включаются древние и спасительные инстинкты взаимопомощи и взаимовыручки, которые помогают нам пережить горе и, несмотря на скорбь и слёзы, продолжать двигаться вперёд», — сказал глава ДНР Александр Захарченко.

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