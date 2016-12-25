Медведев соболезнует родным и близким жертв катастрофы Ту-154

Москва, , 14:08 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа разбившегося Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба правительства России.

Медведев отметил, что эта страшная трагедия унесла жизни людей, полных сил и планов.

«С этой тяжелой утратой невозможной смириться, она — невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей», — сказал глава российского правительства. Всем, кого затронула трагедия, будет оказана помощь, заверил Медведев.

Страшная трагедия произошла сегодня ранним утром. Спецборт министерства обороны выполнял рейс из Москвы в сирийский города Латакия. В Сочи Ту-154 должен был дозаправиться.

На борту этого самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В их числе был хор, группа балалаечников и баянистов, а также юная балетная группа. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих, сражающихся с террористами, с Новым годом.

Также на борту находились три съемочные группы — телеканалов «Звезда», НТВ и «Первого канала» (всего девять человек). Они должны были освещать это событие.

На злосчастном самолёте оказалась и Елизавета Глинка — известный филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» и член президентского Совета по правам человека. Она везла в Сирию лекарства для госпиталя в Латакии.

В 5:20 мск самолет вылетел из международного аэропорта «Адлер». По неизвестным причинам спустя семь минут после начала полета Ту-154 рухнул в Черное море. Все находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Найдено уже четыре трупа. Обломки самолета разбросаны по дну Черного моря в 6 километрах от береговой линии Сочи.