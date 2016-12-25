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«СОГАЗ» выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе Ту-154 военных

Происшествия
В начале 2016 года Минобороны РФ заключило с «СОГАЗ» соответствующий договор страхования
Траурные свечи
Иллюстрация: Pixabay.com
Траурные свечи

Москва, 25 Декабря 2016, 13:14 — REGNUM  Страховая группа «СОГАЗ» выплатит компенсации каждой семье военнослужащих, погибших в крушении Ту-154 министерства обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает агентство ТАСС.

В начале 2016 года министерство обороны России заключило со страховой группой «СОГАЗ» договор страхования при эксплуатации воздушных судов. Также «СОГАЗ» осуществляет страхование всех российских военнослужащих от несчастного случая согласно обязательному федеральному закону.

Согласно практике, выплаты семьям погибших военнослужащих составляют примерно 5,8 млн рублей.

Страшная трагедия произошла сегодня ранним утром. Спецборт министерства обороны выполнял рейс из Москвы в сирийский города Латакия. В Сочи Ту-154 должен был дозаправиться.

На борту этого самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В их числе был хор, группа балалаечников и баянистов, а также юная балетная группа. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих, сражающихся с террористами, с Новым годом.

Также на борту находились три съемочные группы — телеканалов «Звезда», НТВ и «Первого канала» (всего девять человек). Они должны были освещать это событие.

На злосчастном самолёте оказалась и Елизавета Глинка — известный филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» и член президентского Совета по правам человека. Она везла в Сирию лекарства для госпиталя в Латакии.

В 5:20 мск самолет вылетел из международного аэропорта «Адлер». По неизвестным причинам спустя семь минут после начала полета Ту-154 рухнул в Черное море. Все находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Найдено уже четыре трупа. Обломки самолета разбросаны по дну Черного моря в 6 километрах от береговой линии Сочи.

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