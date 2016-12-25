Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека

Москва, , 13:13 — REGNUM По уточненной информации, на борту самолета Минобороны РФ Ту-154, который потерпел крушение в Черном море в районе Сочи, находились не 92 человека, а 93 — восемь членов экипажа и 85 пассажиров. Это военнослужащие вооруженных сил, а также и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели в Сирию, чтобы поздравить авиагруппу ВКС, и девять представителей средств массовой информации. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

«Район авиакатастрофы определен. Выживших не наблюдается», — добавил представитель Минобороны.

По его словам, фрагменты корпуса самолета обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине около 70 метров. В Сочи прибыла комиссия Минобороны РФ. В настоящее время продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы. Управление поисково-спасательной операцией осуществляется из национального центра управления обороны под руководством министра обороны Сергея Шойгу.

В настоящее время задействованы четыре корабля, четыре вертолета, один самолет и беспилотный летательный аппарат. На борт спасательного судна подняты четыре тела погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа Ту-154 произошла сегодня, 25 декабря, утром в районе Сочи. В 5:27 пропала отметка с радаров самолета Минобороны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушения правил полетов, повлекшие тяжкие последствия). Изымается предполетная документация, уже проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, и технического персонала.

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