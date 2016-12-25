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Мошенники сорвали новогоднее шоу для детей в Пскове и Великом Новгороде

Происшествия
В Пскове было продано билетов на сумму около 1 млн рублей, с которыми организаторы представления скрылись в неизвестном направлении
Мошенники
Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР
Мошенники

Великий Новгород, 25 Декабря 2016, 13:03 — REGNUM  В Пскове и Великом Новгороде отменены представления «Новогодняя театрально-цирковая сказка-легенда «Дед Мороз. Начало», которые организовывались ООО «Продюсерский центр Артема Шахкулова». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Пскове новогодние шоу должны были состояться 24 и 25 декабря, в Великом Новгороде — на 27 декабря.

По словам директора «Дирекции спортивных сооружений» Псковской области Владимира Шмелёва, организаторы шоу сняли кассу и убыли в неизвестном направлении, отключив телефоны. Покупатели билетов пострадали на общую сумму около 1 млн рублей. В Великом Новгороде 24 декабря точка организаторов представления по продажам билетов в Ледовом дворце оказалась закрыта, телефоны их также не отвечали.

Администрацией новгородской спортшколы «Спорт-индустрия», в ведение которой входит Ледовый дворец, направлено заявление в органы внутренних дел о мошеннических действиях организаторов представления.

В Пскове вице-губернатор Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД России по Псковской области с просьбой взять на контроль вопрос по поиску и привлечению к ответственности лиц, виновных в срыве новогодних представлений в Ледовом дворце в Пскове. Отмечается, что праздник был испорчен не только детям из областного центра: на новогоднее представление приехали дети из районов Псковской области.

Пострадавших от мошенников псковичей и новгородцев пригласили на сеансы массовых катаний — по билетам несостоявшегося представления. Катания пройдут с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Отметим, что гастроли с представлением «Дед Мороз. Начало» планировались ещё и в Петрозаводске: на 3−4 января 2017 года.

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Мошенничества
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