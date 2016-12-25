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В Калуге осужден мошенник-«гастролер»

Происшествия
Жителю Сочи пришлось ответить за 22 факта мошенничества
Мошенник
Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР
Мошенник

Калуга, 25 Декабря 2016, 12:58 — REGNUM  В Калужской области на скамье подсудимых оказался серийный мошенник. Как сообщил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Александр Дмитриев, жителя Сочи за хищение чужого имущества путем обмана и мошенничества суд приговорил к 2,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, за три месяца сочинец успел совершить 22 факта мошенничества не только в Калужской, но и на территории Тверской, Владимирской и других областей России. В торговых точках злоумышленник просил обменять деньги 100-рублевыми купюрами на боле крупные. При этом в пачках заведомо не хватало части суммы. Недостачу продавцы обнаруживали, как правило, уже при закрытии магазина. Подсудимый полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб.

Добавим, что ответить перед служителями Фемиды за мошенничество пришлось и главе администрации сельского поселения «Село Некрасово» Тарусского района. Согласно приговору суда, чиновник проведет 6 лет в исправительной колонии за то, что получил от жителя Московской области 1,5 млн рублей за предоставление в собственность земельного участка в селе Некрасово, но обещанного не выполнил. А деньги потратил по своему усмотрению. Он же получил взятку от другого жителя Московской области в сумме 450 тысяч рублей за содействие в получении земельных участков общей площадью 1,15 га в собственность.

Кроме того, наказание в виде двух лет лишения свободы назначено бывшему исполнительному директору ГП «Калугаоблводоканал» за совершенное им мошенничество. В помещении одного из калужских кафе чиновник получил от директора коммерческой фирмы 357 тысяч рублей за оказание им содействия в победе фирмы в конкурсе на право заключения с предпримем договора на поставку и пуско-наладку оборудования.

В этом году на скамье подсудимых оказался также заместитель генерального директора калужской газовой компании. По версии следствия, он потребовал от представителя фирмы, занимающейся установкой газового оборудования, деньги за опломбирование приборов учета газа, установленных организацией. При получении 55 тысяч рублей мужчина был задержан с поличным правоохранительными органами.

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Мошенничества
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