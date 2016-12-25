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«Трагедия с самолетом Минобороны не скажется на действиях ВКС в Сирии»

Происшествия
В Совфеде не видят связи между крушением самолета Минобороны и борьбой с терроризмом в Сирии
Российская авиация в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Российская авиация в Сирии

Москва, 25 Декабря 2016, 12:50 — REGNUM  Трагедия с самолетом Минобороны, летевшем в Сирию, никак не связана с деятельностью российских Воздушно-космических сил в регионе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Конечно, это трагедия для всей страны, из которой все необходимые выводы будут сделаны. Но она ни коем образом не связана с действиями российских Воздушно-космических сил в Сирии. Они будут продолжать работать в прежнем режиме», — сказал сенатор.

По его мнению, то, что этот самолет летел в Сирию, никак не объясняет причины его крушения. «Увы, 100-процентную безопасность полетов никто в мире гарантировать не может. Не сомневаюсь, что все необходимые профилактические меры были приняты. Тем более что речь шла о таком непростом перелете. Но порой случается то, что предусмотреть практически невозможно, — непредсказуемый человеческий фактор или скрытая техническая неисправность», — рассуждает парламентарий. «Думаю, что еще рано говорить о принятии каких-то дополнительных мер по усилении безопасности на авиатранспорте», — полагает он.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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