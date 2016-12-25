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В ГД настаивают на доскональном расследовании крушения самолета Минобороны

Происшествия
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ
Здание Государственной Думы РФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Здание Государственной Думы РФ

Москва, 25 Декабря 2016, 12:40 — REGNUM  В Госдуме выражают соболезнования родным и близким погибших в самолете, летевшим в Сирию, передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря.

«Страшная трагедия унесла жизни наших соотечественников, военнослужащих, артистов, музыкантов, журналистов и доктора Лизы, которые направлялись на базу Хмеймим в Сирию, чтобы поддержать и поздравить наших военных с наступающими праздниками» , — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Скорблю вместе со всей страной и соболезную родным, близким, сослуживцам и коллегам погибших! Это невосполнимая утрата для всех нас. Необходимо досконально разобраться, выяснить причины этого ужасного крушения и принять необходимые меры для того, чтобы подобное больше не повторилось», — отметил он.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) также выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе. «К сожалению, крушения самолетов случаются. Причины сейчас выясняются. Погибшим вечная память», — сказал депутат.

«Очень хорошо знал Валерия Халилова, гениального дирижера, руководителя военно-оркестровой службы Вооруженных сил, директора и художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Нас связывало многолетнее сотрудничество по проведению фестиваля «Спасская башня», — говорит он.

«После такой трагедии для меня моих коллег будет большой ответственностью провести в 2017 году совместное заседание внешнеполитических парламентских комитетов в Дамаске, возможно посетить наши базы в Сирии, подготовку его будем вести в самом тесном сотрудничестве с Минобороны РФ», — заявил Слуцкий.

«На наших отношения с Сирией, уверен, это трагическое происшествие не оставит негативного следа. Отношения с Сирией были теснейшими и останутся такими, в том числе в рамках проводимой нашей совместной операции по полному вычищение международного терроризма с территории этой страны», — заключил он.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Минобороны РФ опубликовало списки находившихся на борту разбившегося Ту-154. По данным министерства, на борту разбившегося Ту-154 находились 65 сотрудников ансамбля имени Александрова. В списках пассажиров был руководитель ансамбля Валерий Халилов.

Читайте развитие сюжета: Уточненные данные: на борту Ту-154 было 93 человека

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