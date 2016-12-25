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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154

Происшествия
Страшная трагедия унесла жизни 92 человек
Траурная свеча
ru.torange.biz
Траурная свеча

Москва, 25 Декабря 2016, 12:12 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Глава государства Владимир Путин выразил самые глубокие соболезнования близким и родным погибших при крушении Ту-154», — сказал Песков.

Страшная трагедия произошла сегодня ранним утром. Спецборт министерства обороны выполнял рейс из Москвы в сирийский города Латакия. В Сочи Ту-154 должен был дозаправиться.

На борту этого самолета находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В их числе был хор, группа балалаечников и баянистов, а также юная балетная группа. Они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военнослужащих, сражающихся с террористами, с Новым годом.

Также на борту находились три съемочные группы — телеканалов «Звезда», НТВ и «Первого канала» (всего девять человек). Они должны были освещать это событие.

На злосчастном самолёте оказалась и Елизавета Глинка — известный филантроп, глава фонда «Справедливая помощь» и член президентского Совета по правам человека. Она везла в Сирию лекарства для госпиталя в Латакии.

В 5:20 мск самолет вылетел из международного аэропорта «Адлер». По неизвестным причинам спустя семь минут после начала полета Ту-154 рухнул в Черное море. Все находившиеся на борту, скорее всего, погибли. Найдено уже четыре трупа. Обломки самолета разбросаны по дну Черного моря в 6 километрах от береговой линии Сочи.

Читайте развитие сюжета: Дело о крушении Ту-154 в Сочи передано в центральный аппарат СКР

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