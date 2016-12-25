Погибшая в авиакатастрофе Ту-154 Доктор Лиза везла в Сирию лекарства

Москва, , 11:49 — REGNUM Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная, как доктор Лиза), погибшая в результате авиакатастрофы Ту-154 министерства обороны РФ, везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил журналистам глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — сказал Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет ТУ-154 с 92 человеком на борту вылетел из международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск он пропал с экранов радаров. Обломки самолеты были найдены в Черном море. Шансов выжить у находившихся на борту практически не было.

На борту самолета находились музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Также на борту была Елизавета Глинка.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — сказал глава СПЧ.