Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
20:06:46 МСК

Погибшая в авиакатастрофе Ту-154 Доктор Лиза везла в Сирию лекарства

Происшествия
Страшная авиакатастрофа унесла жизни 92 человек
Елизавета Глинка
Иллюстрация: Kremlin.ru
Елизавета Глинка

Москва, 25 Декабря 2016, 11:49 — REGNUM  Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (более известная, как доктор Лиза), погибшая в результате авиакатастрофы Ту-154 министерства обороны РФ, везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил журналистам глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — сказал Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет ТУ-154 с 92 человеком на борту вылетел из международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск он пропал с экранов радаров. Обломки самолеты были найдены в Черном море. Шансов выжить у находившихся на борту практически не было.

На борту самолета находились музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим». Также на борту была Елизавета Глинка.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — сказал глава СПЧ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Илья РозенфельдУ современной Украины редкий талант превращать друзей во врагов: Израиль
Тель-АвивИзраиль Украина глазами экспертов Политика
NB!
25.12.16
Алёна Зеленина Порты: Литва уверена в Белоруссии и не боится скидок России
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
25.12.16
La Vanguardia: «В распаде СССР виноваты Ельцин и народ»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
25.12.16
Ариф АсалыоглуПочему спецслужбы Турции не защитили посла России?
АнкараТурция Убийство российского посла в Турции Политика
NB!
25.12.16
«Погибли как герои, они отправлялись с миссией добра в истерзанный Алеппо»
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Станислав Тарасов«Грабли» для тюркоязычных государств, или Куда ведёт пантюркизм?
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
25.12.16
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в катастрофе Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Погибшая в авиакатастрофе Ту-154 Доктор Лиза везла в Сирию лекарства
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
Снежные бури и ледяные дожди атаковали западные американские штаты
ВашингтонСША Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Мединский назвал Маннергейма «героем» и пожаловался на «маргиналов»
Санкт-ПетербургРоссия Сдача Петербурга гитлеристу Маннергейму Политика
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное