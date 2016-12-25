Спасатели-водолазы Сочи направились в зону поиска ТУ-154

Краснодар, , 11:41 — REGNUM В зону поисково-спасательной операции в Черном море близ Сочи направляются спасатели и водолазы отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Как сообщили в МЧС, спасателей к месту крушения вместе со специальным водолазным оборудованием доставит самолет Ил-76.

Специалисты МЧС оснащены всем необходимым для проведения глубоководных поисковых работ, передает телеканал «Россия 24». Также в распоряжении поисковиков — передвижные барокамеры и подводные управляемые аппараты «Фалькон».

Читайте также: В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени АлександроваКроме того, на месте крушения помимо сотрудников Минобороны работают и специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда. Всего задействованы семь морских судов. Планируем увеличить группировку еще на три корабля.

Напомним, самолет ТУ-154 пропал с экранов радаров сегодня, 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из международного аэропорта «Адлер» в Сочи при выполнении планового перелета. По информации представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, на борту было 83 пассажира и 8 человек экипажа. Большинство пассажиров — артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии, а также съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда».

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