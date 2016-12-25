В связи с крушением Ту-154 открыта «горячая линия»

Краснодар, , 11:02 — REGNUM Телефон «горячей линии» открыт в связи с катастрофой самолета Ту-154, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

Номер телефона: 8−800−100−18−86.

Самолет Ту-154, направлявшийся из Подмосковья в Сирию, исчез с радаров утром 25 декабря, через несколько минут после взлета с аэродрома Адлера (там он садился для дозаправки). На борту находился 91 человек — 8 членов экипажа и 83 пассажира. В числе пассажиров, как уже установлена, была «Доктор Лиза» — руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Также на борту находились военные, журналисты и 64 участника Ансамбля имени Александрова.

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