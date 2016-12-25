Минобороны РФ: на борту разбившегося Ту-154 была Доктор Лиза
Выжить в катастрофе Ту-154 не удалось никому
Краснодар, 25 Декабря 2016, 10:55 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации подтвердило информацию о том, что на борту разбившегося Ту-154 находилась Елизавета Глинка, более известная, как «Доктор Лиза».
Елизавета Глинка — российский филантроп, по образованию врач-реаниматолог, специалист в области паллиативной медицины. Она возглавляла фонд «Справедливая помощь». Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
NB!
25.12.16
Кому нужна была война в Афганистане?
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
NB!
24.12.16
Константинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
NB!
24.12.16
В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
NB!
24.12.16
Готова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
NB!
24.12.16
Кто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
NB!
24.12.16
Принуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»