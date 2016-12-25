Сведений о присутствии на борту разбившего ТУ-154 «доктора Лизы» пока нет
Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 10:42 — REGNUM Пока неизвестно, была ли на борту рухнувшего в Черном море самолета ТУ-154, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Елизавета Глинкина, более известная как «доктор Лиза».
Подтверждения или опровержения данной информации на этот момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам списки пассажиров пока уточняются.
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Напомним, уже известно, что на борту разбившегося самолета Минобороны РФ летел 91 человек. Среди пассажиров — личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда».
Самолет ТУ-154 ушел с экранов радаров сегодня, 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из аэропорта «Адлер» в Сочи. Позднее обмокли самолета были найдены в Черном море. В Сочи создан специальный штаб, в Адлер для расследования причин авиакатастрофы вылетала комиссия Минобороны РФ. Спасатели же обнаружили тело первого погибшего при крушении ТУ-154 — в шести километрах от берега Сочи.
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