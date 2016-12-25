Минобороны РФ: тело погибшего в катастрофе Ту-154 найдено в 6 км от берега

Шансов выжить у находившихся на борту практически не было

Москва, , 10:28 — REGNUM В шести километрах от берега Сочи спасатели обнаружили тело погибшего в катастрофе Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

По словам официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, тело одного из погибших в результате авиакатастрофы Ту-154 найдено в шести километрах от береговой линии Сочи. «Тело поднято на борт спасательного судна», — сказал Конашенков.

Также обнаружены документы съемочной группы Первого канала, которая была на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет ТУ-154 с 91 человеком на борту вылетел из международного аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск он пропал с экранов радаров. Обломки самолеты были найдены в Черном море. В настоящее время поисковую операцию проводят почти десять морских судов. Поиски ведутся и с воздуха — привлечены вертолеты.

На борту самолета находились музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, военнослужащие и девять журналистов. Все они летели в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим».