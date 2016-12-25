На борту Ту-154 были съёмочные группы Первого канала, НТВ и «Звезды»

Сочи, Краснодарский край, , 10:17 — REGNUM По уточненным данным на, на борту разбившегося в Черном море Ту-154 находились съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда». Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что на борту разбившегося Ту-154 находилась съемочная группа Первого канала в составе трех человек — корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также на борту были съемочные группы телеканала «Звезда» (три человека) и телеканала НТВ (три человека).

Большая часть пассажиров разбившегося Ту-145 — это члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Они летели на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, чтобы дать новогодний концерт для российских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции.

Известно, что на борту был хор, примерно из 50 человек, а также группы баянистов и балалаечников.