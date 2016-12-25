Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
11:50:48 МСК

Пропавших пассажиров ТУ-154 ищут с моря и с воздуха

Происшествия
В зону поиска пропавшего самолета вылетели вертолеты
Ту-154 Ту-154

Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 09:55 — REGNUM  На поиски пропавшего сегодня утром с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из аэропорта «Адлер» в Сочи, направлены морские суда и вертолеты. По информации газеты «КоммерсантЪ», в район поиска вылетел вертолет Ми-8. Еще две машины — вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике — приведены в готовность.

Читайте также: Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154

Кроме того, пропавших в Черном море пассажиров самолета ищут почти 10 морских судов.

В Сочи создан оперативный штаб по поиску пропавшего самолета ТУ-154.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет, на борту которого находились 93 человек, пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи, где он делал дозаправку. Самолет летел в сирийскую Латакия. По последним данным, на борту ТУ-154 находились личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда» и глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Обломки воздушного судна обнаружены в Черном море в радиусе от 2 до 12 миль от берега. До этого выдвигалась версия, что самолет мог рухнуть в горах Краснодарского края.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Владимир ЮгасовПринуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
МадридИспания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное