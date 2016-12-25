Пропавших пассажиров ТУ-154 ищут с моря и с воздуха

Сочи, Краснодарский край, , 09:55 — REGNUM На поиски пропавшего сегодня утром с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из аэропорта «Адлер» в Сочи, направлены морские суда и вертолеты. По информации газеты «КоммерсантЪ», в район поиска вылетел вертолет Ми-8. Еще две машины — вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике — приведены в готовность.

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Кроме того, пропавших в Черном море пассажиров самолета ищут почти 10 морских судов.

В Сочи создан оперативный штаб по поиску пропавшего самолета ТУ-154.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет, на борту которого находились 93 человек, пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи, где он делал дозаправку. Самолет летел в сирийскую Латакия. По последним данным, на борту ТУ-154 находились личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда» и глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Обломки воздушного судна обнаружены в Черном море в радиусе от 2 до 12 миль от берега. До этого выдвигалась версия, что самолет мог рухнуть в горах Краснодарского края.

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