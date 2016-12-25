По факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело

Сочи, Краснодарский край, , 09:54 — REGNUM Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 министерства обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что военным следственным отделом Следственного комитета России по Сочинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия») по факту крушения в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ.

В данный момент идет изъятие документации, проводится допрос должностных лиц.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что обломки Ту-154 найдены на дне Черного моря в 1,5 километрах от берега Сочи.

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