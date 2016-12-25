Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 09:38 — REGNUM На борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 министерства обороны России находился личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда», глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Life со ссылкой на источник.
Всего на борту упавшего в Черное море Ту-154 находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров — личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.
Также на борту находилась съемочная группа «Первого канала»: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Эту информацию подтвердила пресс-служба «Первого канала».
Также на борту был глава военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
По неподтвержденным данным, на борту могла находится Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Однако её пресс-секретарь не смог подтвердить эту информацию.
Ту-154 управлялся экипажем в составе:
КВС майор Волков Р.;
полковник Ровенский А.;
штурман подполковник Петухов;
штурман капитан Мамонов;
бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.;
бортинженер майор Трегубов А.;
бортмеханик старший сержант Сушков В.;
бортпереводчик старший лейтенант Суханов;
подполковник Негруб А.;
майор Долинский А.
В Черном море проводится спасательная операция. Фрагменты корпуса упавшего Ту-154 обнаружены. Спасатели нашли их в море на глубине 50−70 метров.
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