Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
11:50:50 МСК

Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154

Происшествия
Самолет упал в Черное море, фрагменты корпуса обнаружены на глубине 50-70 метров
Ту-154 Ту-154

Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 09:38 — REGNUM  На борту упавшего в Черное море самолета Ту-154 министерства обороны России находился личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии, съемочная группа «Первого канала», журналисты телеканал «Звезда», глава военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает Life со ссылкой на источник.

Всего на борту упавшего в Черное море Ту-154 находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Большинство пассажиров — личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

Также на борту находилась съемочная группа «Первого канала»: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Эту информацию подтвердила пресс-служба «Первого канала».

Также на борту был глава военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

По неподтвержденным данным, на борту могла находится Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Однако её пресс-секретарь не смог подтвердить эту информацию.

Ту-154 управлялся экипажем в составе:

КВС майор Волков Р.;

полковник Ровенский А.;

штурман подполковник Петухов;

штурман капитан Мамонов;

бортинженер старший лейтенант Парикмахеров В.;

бортинженер майор Трегубов А.;

бортмеханик старший сержант Сушков В.;

бортпереводчик старший лейтенант Суханов;

подполковник Негруб А.;

майор Долинский А.

В Черном море проводится спасательная операция. Фрагменты корпуса упавшего Ту-154 обнаружены. Спасатели нашли их в море на глубине 50−70 метров.

Читайте ранее в этом сюжете: Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море

Читайте развитие сюжета: Спасатели-водолазы Сочи направились в зону поиска ТУ-154

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Владимир ЮгасовПринуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
МадридИспания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное