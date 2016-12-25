Путину доложили об исчезновении Ту-154

Москва, , 08:57 — REGNUM Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета Ту-154, принадлежащего Министерству обороны России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президенту доложено об исчезновении самолета с радаров. Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — сказал Песков.

Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России пропал с экранов радаров сегодня в 5:40 мск. Самолет вылетел в 5:20 мск из Международного аэропорта «Адлер», где он дозаправлялся на пути из Москвы в сирийский город Латакия.

На борту самолета находится личный состав Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Также на борту есть журналисты и восемь членов экипажа.

К поискам пропавшего самолета привлечена авиация Южного военного округа.

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