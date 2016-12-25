Москва, , 08:46 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проводит экстренное совещание по ситуации с Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что министр Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий пропавшего в районе Сочи самолета.

Напомним, по сообщениям СМИ, Ту-154 вылетел с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». В Сочи Ту-154 приземлился для дозаправки. Известно, что самолёт летел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. На его борту находится знаменитый на весь мир Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Творческий коллектив должен представить российским военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции в Сирии, новогодний концерт.

В 5:20 мск самолет вылетел из Международного аэропорта «Адлер» и взял курс на сирийский город Латакия. Спустя 20 минут полета самолет пропал с экранов радаров. Экипаж на связь с диспетчерами не вышел.

Авиация Южного военного округа привлечена к поискам пропавшего самолета. По предварительным данным, самолет мог рухнуть в горах Кавказа.

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