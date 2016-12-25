Названы возможные причины крушения Ту-154

Самолет пока не нашли

Сочи, Краснодарский край, , 08:40 — REGNUM По предварительным данным, причиной крушения Ту-154, который пропал с экранов радаров в Краснодарском крае, могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность на борту. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России, пропал с экранов радаров в 5:40 мск, спустя всего 20 минут после вылета из аэропорта «Адлер».

Самолет следовал с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский» в сирийский город Латакия. В Сочи самолет приземлился для дозаправки. На борту Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда», а также восемь членов экипажа.

Ансамбль песни и пляски имени Александрова летел дать новогодний концерт на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Вся спасательная авиация Южного военного округа ищет пропавший самолет. Ту-154 мог рухнуть в горах Кавказа.

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