Воскресенье, 25 Декабря 2016 года
11:50:40 МСК

Названы возможные причины крушения Ту-154

Происшествия
Самолет пока не нашли

Сочи, Краснодарский край, 25 Декабря 2016, 08:40 — REGNUM  По предварительным данным, причиной крушения Ту-154, который пропал с экранов радаров в Краснодарском крае, могла стать ошибка пилотирования или техническая неисправность на борту. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник.

Напомним, самолет Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России, пропал с экранов радаров в 5:40 мск, спустя всего 20 минут после вылета из аэропорта «Адлер».

Самолет следовал с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский» в сирийский город Латакия. В Сочи самолет приземлился для дозаправки. На борту Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, журналисты «Первого канала» и телеканала «Звезда», а также восемь членов экипажа.

Ансамбль песни и пляски имени Александрова летел дать новогодний концерт на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Вся спасательная авиация Южного военного округа ищет пропавший самолет. Ту-154 мог рухнуть в горах Кавказа.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ подтвердило информацию об исчезновении Ту-154

Читайте развитие сюжета: Шойгу проводит экстренное совещание по ситуации с Ту-154

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа Ту-154 над Черным морем
Главное сегодня
NB!
25.12.16
Появились данные о пассажирах и членах экипажа упавшего Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Обломки пропавшего Ту-154 Минобороны РФ найдены в Черном море
КраснодарРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Путину доложили об исчезновении Ту-154
МоскваРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
СМИ: вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с экранов радаров
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
25.12.16
Кабмин Турции утвердил соглашение с Россией по «Турецкому потоку»
АнкараТурция Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток» Экономика
NB!
25.12.16
ДНР: ВСУ начали очередное перемирие тремя тысячами обстрелов
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
25.12.16
Белый дом признал, что для США Китай опаснее, чем Россия
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
25.12.16
Дмитрий БуяновКому нужна была война в Афганистане?
КабулАфганистан REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
25.12.16
Трамп: «Израиль потерпел большое поражение в ООН»
ВашингтонСША Палестино-израильские отношения Политика
NB!
25.12.16
Русский ПЕН-центр о письме в защиту Сенцова: Мы ничего Путину не писали
МоскваРоссия Диверсия в Крыму Общество
NB!
25.12.16
СМИ Южной Кореи обвинили Пан Ги Муна в получении взяток
СеулЮжная Корея Организация Объединённых Наций Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Владимир ЮгасовПринуждение к государству: Ad majorem Dei gloriam / К вящей славе Божией
МадридИспания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
ещё главное