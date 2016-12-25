Югра просит МВД и Минтранс изменить правила перевозки детей

Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM Парламентарии Югры подготовили предложения по изменению федерального законодательства, направленные на повышение безопасности организованных перевозок групп детей автобусами. Уточнения в новеллы закона о перевозках родились в связи с трагической гибелью детей на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень 4 декабря уходящего года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы ХМАО.

Правила организованной перевозки группы детей автобусами, утверждённые постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 117, требуют уточнений, говорится в обращении министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову

Предлагается установить стаж работы водителей не менее пяти лет. На сегодня правилами к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку групп детей, допускаются водители, имеющие стаж работы в категории «D» не менее одного года из последних трёх календарных лет.

В Правилах определено, что автомобили Госавтоинспекции сопровождают транспортные колонны в составе не менее трёх автобусов. Окружные депутаты считают, что необходимо сопровождать даже один автобус, везущий детей.

Кроме того, Правила устанавливают, что группу детей при перевозке в междугородном сообщении в течение более 12 часов должен сопровождать медицинский работник. Предлагается обеспечивать медицинским работником даже один автобус.

Также при изучении причин, которые привели к страшной трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень, выявлено, что в соответствии с федеральным законодательством организованная перевозка групп детей автобусами не подлежит лицензированию. Депутаты предлагают ввести такое лицензирование, что не позволит случайным предпринимателям предоставлять такие услуги.