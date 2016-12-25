Минобороны РФ подтвердило информацию об исчезновении Ту-154

Москва, , 08:27 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации подтверждает информацию об исчезновении самолета Ту-154, который вылетел из Международного аэропорта Сочи. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что Ту-154, принадлежащий министерству обороны России, вылетел их аэропорта «Адлер» в 5:20 мск. В 5:40 мск самолет пропал с экранов радаров. Экипаж на связь до сих пор не вышел.

По уточненным данным на борту находятся 83 пассажира и восемь членов экипажа.

Напомним, по сообщениям СМИ, Ту-154 вылетел с подмосковного военного аэродрома «Чкаловский». В Сочи Ту-154 приземлился для дозаправки. Известно, что самолёт летел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике. На его борту находится знаменитый на весь мир Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Творческий коллектив должен представить российским военнослужащим, участвующим в антитеррористической операции в Сирии, новогодний концерт.

Идут поиски пропавшего самолета. По предварительным данным, Ту-154 мог рухнуть в горах Кавказа.

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