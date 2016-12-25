Пропавший после вылета из Сочи Ту-154 принадлежит Минобороны РФ

Сочи, Краснодарский край, , 07:50 — REGNUM Стали известные первые подробности инцидента с самолетом Ту-154. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает агентство ТАСС.

Сообщается, что Ту-154 принадлежит министерству обороны Российской Федерации. Самолет вылетел из Международного аэропорта Сочи в сирийскую Латакию. Взлет состоялся в 5:20 мск. На его борту находятся чуть более 70 человек.

Спустя 20 минут после взлета самолет пропал с экранов радаров. Экипаж не выходит на связь с диспетчерами.

Информация уточняется.

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