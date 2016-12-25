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Двенадцать человек пострадали при взрыве в церкви на юге Филиппин

Происшествия
Источником взрыва стала граната

Манила, 25 Декабря 2016, 06:21 — REGNUM  Неизвестные террористы бросили гранату в толпу прихожан филиппинской церкви. В результате взрыва ранения получили двенадцать человек, сообщает в воскресенье, 25 декабря, агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным источника, нападение произошло вечером субботы, 24 декабря, на юге страны в городе Мидсайап. Неизвестный злоумышленник метнул гранату в толпу прихожан около 21:45, во время проходившего накануне Рождества богослужения.

После взрыва в церкви началась паника, и вскоре на месте преступления не осталось никого, кроме тяжело раненных. По данным полицейских, большинство пострадавших получили легкие ранения.

Полицейские работают на месте происшествия, ведется поиск преступников.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Взрывы на Филиппинах
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