Снежные бури и ледяные дожди атаковали западные американские штаты

Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Зимние шторма и метели обрушились на западные штаты США, поставив под угрозу американцев, собравшихся в праздничную поездку по стране на автомобиле, сообщает в воскресенье, 25 декабря, агентство Reuters.

В штатах Невада и Колорадо, а также в северной части штата Миннесота высота снежного покрова местами достигнет 38 см, что также будет усугубляться сильными порывами ветра. Скорость ветра может достигать 27 м/с, что может создать опасные для путешествий условия, предупреждают синоптики.

По данным Американской автомобильной ассоциации, более 94 миллионов американцев, запланировавших путешествие на предстоящие праздники, могут оказаться об опасных условиях.

Опасные условия подстерегают водителей и на дорогах северной части Техаса, центральных и южных областей Оклахомы, Канзаса и Миссури.

В штате Орегон в минувшую пятницу, 22 декабря, была перекрыта федеральная трасса 84.

Кроме того, плохие метеоусловия в США стали причиной отмены более чем 620 рейсов.