В Мали неизвестные похитили женщину и ребенка

Власти начали операцию по их спасению

Гао, Мали, , 04:39 — REGNUM Группа неизвестных в субботу, 24 декабря, похитила в Мали женщину с ребенком. Инцидент произошел в центральной части страны в городе Гао. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления местных властей.

Отмечается, что похищена была работница гуманитарной организации из Швейцарии. Неизвестные ворвались в дом, где находилась женщина, и похитили ее вместе с находившемся там ребенком.

Как отмечает издание, малийские солдаты и миротворцы часто становятся жертвами нападений экстремистов в этой части страны.

Власти Мали уже начали операцию по спасению женщины и несовершеннолетнего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мали боевики напали на тюрьму и освободили всех заключенных