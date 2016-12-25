В Мали неизвестные похитили женщину и ребенка
Гао, Мали, 25 Декабря 2016, 04:39 — REGNUM Группа неизвестных в субботу, 24 декабря, похитила в Мали женщину с ребенком. Инцидент произошел в центральной части страны в городе Гао. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявления местных властей.
Отмечается, что похищена была работница гуманитарной организации из Швейцарии. Неизвестные ворвались в дом, где находилась женщина, и похитили ее вместе с находившемся там ребенком.
Как отмечает издание, малийские солдаты и миротворцы часто становятся жертвами нападений экстремистов в этой части страны.
Власти Мали уже начали операцию по спасению женщины и несовершеннолетнего.
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